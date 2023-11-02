مستشار الرئيس الفلسطيني: الوضع داخل قطاع غزة مأساوي (شاهد)

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الدولة الفلسطينية لديها تصور سابق للعدوان وكذلك تصور ما بعد العدوان.

وتابع "الهباش" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الأإخبارية"، اليوم الخميس، أن التصورين يكشفان أن كل مآسي المنطقة وأسباب الصراع سببها وجود الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنه إن لم يكن هناك احتلال فلن يكون هناك دماء أو صراع.

وأشار إلى أن التصور حاليًا لدى الدولة الفلسطينية يقوم على أربعة محاور هي أساس أي تحرك وجُهد دولي أو عربي أو فلسطيني يُمكن أن يبذل في هذة اللحظة، والأولوية للوقف الفوري للعدوان على القطاع والضفة والقدس بشكل كامل، ولا معنى لأي حديث لا يشمل وقف فوري للعدوان.

وواصل الهباش أن الأولوية الثانية تشمل توفير كل الاحتياجات الأساسية للأهالي في قطاع غزة، من ماء وغذاء ودواء وكهرباء وحتى المأوى، لأن الوضع داخل القطاع مأساوي بمعنى الكلمة، وهناك الآلاف هناك بلا مأوي، موضحًا أن الأولوية الثالثة تتمثل في منع كُل ما يُمكن أن يؤدي إلى تهجير فرد واحد من أبناء الوطن خارجه.

واستطرد أن الأولوية الرابعة تتمثل في إيجاد حل عادل شامل للصراع، أساسه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وضمان كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.

وقال الهباش إن الإدارة الأمريكية وحدها هي من تتحمل وزر وكبر هذا العدوان وهي تضع نفسها الراعي للسلام والقضايا في الشرق الأوسط، لكنها هي من تعطل كل القرارات التي من الممكن أن تحل الصراع في هذه المنطقة، وعليها بالتالي أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعمل عمليًا وليس نظريًا على تحقيق كُل هذه الحلول.

الصحة الفلسطينية: 9061 شهيدًا بغزة و2060 بلاغًا عن مفقودين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة المحصر منذ بدء الحرب، إلى أكثر من 9000 بينهم 3760 طفلا.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 منهم 3760 طفلا و2326 سيدة والمصابين إلى 32000، متهما الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة تلو أخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان

كما أكد أن الوزارة تلقت حتى الآن 2060 بلاغًا عن مفقودين من بينهم 1150 طفلًا.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الفلسطينية إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة فى 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا، محذرا من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي.

ودعا كل الأطراف توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، محذرا من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط شهيدان و6 إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والبيرة وقلقيلية بالضفة الغربية.

كما استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، مخيم "الشاطئ" فى قطاع غزة.

وقالت مصادر بالقطاع، إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ مُحيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مُخيم الشاطئ، علما بأن المدرسة تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

يُشار إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر ارتفع – حسب آخر تحديث لوزارة الصحة في القطاع - إلى 8805 بينهم 3650 طفلا، و2252 امرأة، ومن المقرر أن تنشر الوزارة التحديث الجديد في وقت لاحق اليوم الخميس.