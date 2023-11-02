بروتوكول تعاون مشترك بين الصيد وجامعة حلوان

أقيم مساء اليوم حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين نادى الصيد وجامعة حلوان ، فيما يعد أول تعاون فريد من نوعه بين الأندية المصرية والجامعات الحكومية، والذى يهدف لأكتشاف المواهب لأعضاء النادى وتبادل الخبرات لكلا الجانبين فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.



توقيع بروتوكول تعاون بين الصيد وجامعة حلوان

شهد حفل توقيع البروتوكول حضور المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، و عمرو الألفى والمهندس أحمد الشاذلى والدكتورة إيمان كريم والمهندس كريم متولى أعضاء مجلس إدارة النادى ، ومحمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى.

بروتوكول تعاون بين الصيد وجامعة حلوان

بروتوكول تعاون بين الصيد وجامعة حلوان

بروتوكول تعاون بين الصيد وجامعة حلوان



كما حضر الحفل الدكتور تامر العنانى مدير فرع أكتوبر والدكتور محمد على مدير النشاط الرياضى بصيد أكتوبر، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة (دراسات عليا) ، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة (خدمة مجتمع ) ، الدكتور هابى حسنى مساعد رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة ، الدكتور أحمد متولى بالإدارة الرياضية بالجامعة ، المهندس ناصر شومان رئيس مجلس إدارة التعاون للبترول ، الدكتور خالد خلاف عضو مجلس ادارة نادى النادى، المهندس احمد عامر المدير التنفيذى لمجموعة ufc مصر.

تضمن الحفل عرض فقرات فنية لموهبة نادى الصيد فريدة اسامة وموهبة جامعة حلوان عمرو.

بروتوكول تعاون بين الصيد وجامعة حلوان

بروتوكول تعاون بين الصيد وجامعة حلوان

بروتوكول تعاون بين الصيد وجامعة حلوان

بروتوكول تعاون بين الصيد وجامعة حلوان

بروتوكول تعاون بين الصيد وجامعة حلوان