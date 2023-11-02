جولة تفقدية للسيد قنديل في جامعة حلوان الأهلية (صور)

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية إلى جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة.

واستمع رئيس جامعة حلوان إلى طلاب الجامعة الأهلية والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.

رئيس جامعة حلوان يعد بحل مشكلات الطلاب

جولة رئيس جامعة حلوان

ووعد رئيس جامعة حلوان بحل المشكلات جميعها التي يعاني منها الطلاب، والعمل على تذليل أي عقبات أمام مسيرتهم التعليمية، مشددًا على أن الطالب هو الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة الجامعة.

ووجه رئيس جامعة حلوان كلمة للطلاب أكد فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل متواصل.

ودعا رئيس جامعة حلوان الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية.

ورافق رئيس جامعة حلوان خلال الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة.

نبذة عن جامعة حلوان الأهلية

جولة رئيس جامعة حلوان

جامعة حلوان الأهلية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان بعين حلوان في مدينة حلوان على مساحة 16.8 فدان (المساحة الإجمالية 52 فدانا تقريبا) كمرحلة أولى.

وتتكون جامعة حلوان الأهلية من ثمان كليات تخدم جميع القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم والحاسب والفنون والإنسانيات وإدارة الأعمال وغيرها. وتطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليا ودوليا ليكونوا قادة المستقبل.

وأجرى رئيس جامعة حلوان أمس الأربعاء جولة تفقدية في كلية التربية الرياضية بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة حلوان بسرعة إشهار نادي جامعة حلوان، والذي يسهم فى تبني الفرق الرياضية.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية التعليم التبادلي، في ضوء اهتمام الدولة بالرياضة، طالب بسرعة إطلاق مشروع "دراجة لكل طالب" بكليات التربية الرياضية.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأهمية تسويق الجامعة من خلال عمل برامج جديدة تواكب سوق العمل لجذب الطلاب الوافدين مع ضرورة إدخال الشق التكنولوجي بالتدريس وعمل شراكات دولية.