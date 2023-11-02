الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنظيم مسابقة عباقرة جامعة حلوان للموسم الثاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان عن تنفيذ مسابقة عباقرة جامعة حلوان للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023. 

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

مراحل مسابقة عباقرة جامعة حلوان 

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل كليات جامعة حلوان للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، ويغلق باب التسجيل يوم 1 ديسمبر 2023.

وبعد غلق التسجيل، سيتم التواصل مع الإشراف المرشح من كل كلية لإرسال أعداد الطلاب المشتركين وبياناتهم لتنظيم مسابقة داخل الكلية لاختيار فريق ممثل لها في المسابقة النهائية، وتشمل المسابقة مجالات متعددة منها الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون. 
وسيتم عمل اختبار مجمع لجميع المشاركين بالاستعانة بمحكم خارجي لاختيار أفضل 4 طلاب (طالبتين وطالبين) لتمثيل كل كلية في المسابقة النهائية.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت أمين جامعة حلوان المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير الادارة، ورحمة فوزي مسئول النشاط.

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