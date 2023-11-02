مناقشة إنشاء برنامج مشترك بين جامعة حلوان وجامعة نورنبيرج الألمانية

ناقشت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، إنشاء برامج مشتركة مع جامعة نورنبيرج الألمانية في إطار الدراسات البينية.

جاء ذلك خلال استقبال البروفيسور سيمون إيميرت Simon Emmert أستاذ القانون والعلوم الاجتماعية بجامعة نورنبيرج الألمانية والوفد المرافق له، في مكتب العلاقات الدولية في جامعة حلوان في إطار دعوة من قطاع الدراسات العليا بالجامعة.

وأكدت جامعة حلوان أهمية تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات لتبادل الخبرات والمعارف.

وتمت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان ونورنبيرج

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بمذكرة التفاهم المقدمة من جامعة نورنبيرج مع جامعة حلوان، وأبرزها محاور التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين، وإنشاء برنامج مشترك في إطار الدراسات البينية.

كما تمت مناقشة عقد مؤتمر دولي مشترك بين جامعة حلوان وجامعة نورنبيرج بعنوان "عبر الثقافات المشتركة والتنمية المستدامة".

وعلى هامش تلك الزيارة، قام البروفيسور سيمون بجولة داخل حرم جامعة حلوان.



وفي وقت سابق، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان العلاقة القوية بين مصر ودولة ألمانيا ومدي التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الألمانية.



وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تم تأسيسها عام 1975 ولكن كلياتها سبقت ذلك التاريخ، مشيرا إلى أن الجامعة لديها ما يقرب من ألف برنامج من ضمنهم ثلاثة برامج مشتركة مع الجانب الألمانى.



وأشار رئيس جامعة حلوان الجامعة بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة، وأنضم لها مؤخرا كليات الصيدلة والطب والتمريض، وأن الحرم الرئيسي موجود فى عين حلوان على مساحة 350 فدانا ويضم 60 في المائة من اجمالى الطلاب.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن كليات الجامعة موزعة على ثلاث محافظات وتضم المستشفى التعليمي فى مدينة بدر وبها 240 سريرا، إلى جانب تميز الجامعة بوجود كليات مثل الفنون والسياحة والتجارة والخدمة الاجتماعية وأن الجامعة هي التي أنشأت جميع التخصصات المشابهة في الجامعات المصرية والمنطقة العربية.

