التموين: 400 مليار جنيه حجم الأموال المفقودة بسبب الاقتصاد غير الرسمي

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن العالم يمر بأزمات منذ 2019 وحدث نقص في السلع على مستوى العالم ، ولكن هذا لم يحدث في مصر على الإطلاق، مشيرًا إلى ان السلع متوفرة حتى مع ارتفاع سعرها، وهناك مخزون استراتيجية من كافة السلع الهامة .

وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة التموين لن تقوم بتطبيق التسعيرة البجرية، لأن مصر موقعة على اتفاقية الجات التي لا تنص على وجود أي تسعيرة جبرية، ولكن الدولة تعمل على خفض الأسعار من خلال اعداد المعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن كافة المتاجرة ملزمة بوضع السعر على السلع أو في الفاتورة ، حتى لا يحدث أي تلاعب في الأسعار، مضيفًا أن الدولة قامت بإنشاء بنية تحتية لدعم القطاع الصناعية، وهذا كلف الدولة المليارات، مشيرًا إلى أن حجم الأموال التي تفقدها الدولة سنويًا، بسبب العمل في الاقتصاد الغير رسمي يصل لـ400 مليار جنيه مصري ، وهذا يزيد من عجز الدولة.