الهلال السعودي والفتح.. موعد المباراة والقنوات الناقلة فى دوري روشن

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الفتح مساء غدا الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 فى المباراة التى تجمعهما، على إستاد الأمير عبدالله بن فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ةالفتح في الدوري السعودي

ويتقابل الهلال والفتح في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهره ، السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتذاع مباراة الهلال والفتح عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري.

ويعتلي الهلال السعودي صدارة الترتيب بجدول دوري روشن، برصيد 29 نقطة وبفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي نادي النصر، حيث حقق الموج الازرق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يتلقي اي هزيمة منذ انطلاق الموسم الجاري.

واستطاع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستحواذ على كافة الجوائز المقدمة من قبل رابطة دوري روشن السعودي شهريا بعد تقديم مستويات أكثر من رائعة رفقة الزعيم.