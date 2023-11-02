فك لغز واقعة إنهاء حياة سائق بكرداسةعلى يد أم وابنتيها

تمكن رجال الأمن بمحافظة الجيزة، من فك طلاسم واقعة العثور على جثة بائع بها 20 طعنة نافذة في الظهر والرقبة، بمكان مهجور في كرداسة.

وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة يفيد بالعثور على جثة بائع ملقاة على عجلة قيادة تروسيكل، وسط بركة من الدماء.

وبعرض المعلومات على اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كلف فريق بحث لكشف غموض الحادث تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وتوصلت تحريات العميد محمد أمين والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة من الوصول إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أن أم وابنتها وضعتا خطة لسرقة بائع كرتون يتعاملان معه، فاستقلن خلفه تروسيكل وخلال قيادته سددتا له 20 طعنة في الظهر والرقبة، لكنه قاومهما واستطاع الهروب حتى توقف في مكان مهجور ولفظ أنفاسه الأخيرة.