فك لغز العثور على جثمان شخص بأحد شوارع مصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة العثور على جثمان عامل صدمته سيارة ولاذت بالفرار وتم ضبط قائدها واقتياده لديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جثمان بشوارع مصر القديمة يثير الرعب



تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) به إصابات وكسور متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مصادمة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق محل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة "لاذ قائدها بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، وأمكــن تحديد السيارة وقائدها المُتسبب فى الحادث (مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة المتسبب في حادث بالطريق

كما أشار إلى نص المادة رقم (238) من قانون العقوبات المصري: «من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين».