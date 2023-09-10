حل لغز العثور على جثة أربعيني داخل مجسم تجميلي بالغربية

توصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إلى كشف غموض العثور على جثة شاب متوفي داخل المجسم التجميلي الذي أقامته محافظة الغربية بميدان محطة السكة الحديد بمدينة طنطا.

و تبين من تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو تعاطى المتوفى لجرعة زائدة من المخدرات أدت إلى توقف القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في محيط ميدان محطة السكة الحديد بدائرة قسم أول طنطا.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوى وتحت إشراف العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية إلى موقع البلاغ.

وتبين العثور على جثة شاب يدعى "محمد .ا" يبلغ من العمر ٤٤ عاما ومسجل خطر أعلى المجسم التجميلي الذي أقامته محافظة الغربية بميدان محطة السكة الحديد بمدينة طنطا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

وفي السابق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2000 لتر سولار تم تجميعها من قبل تاجر للمواد البترولية بمركز النوبارية لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة المختصة.

كما تم ضبط 2 طن نخالة قمح و500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.