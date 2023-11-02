انتشال جثمان شاب من مجرى مائي بمنشئة القناطر

لقي شاب مصرعه غرقا في مجري مائي بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، عقب تعرضه للغرق وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في أحد المجاري المائية بمنطقة منشأة القناطر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وقامت سيارة إسعاف بنقله إلى المشرحة، ووضعها تحت تصرف النيابة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى إطار أخر، أمرت النيابة العامة بحبس موظف في بداية العقد السادس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق من شخص، بزعم مقدرته على توظيفه إلا أنه لم يف بوعده به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه، دائرة قسم شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (صلاح س.ع.ع- 43 سنة- عامل زراعي- ويقيم دائرة مركز المراغة).

يتضمن البلاغ تضرره من المدعو (عصمت م.ع.ع- 53 سنة- موظف- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منه على مبالغ مالية بلغت جملتها 150 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على توظيفه إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد تلك المبالغ المالية.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي لصاحبه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.