تفاصيل انتشال جثمان مهندس من مياه مصرف بالغربية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في الغربية بالتعاون مع الأهالي جثة المهندس محمد النحراوي ٢٩ عاما، من مياه مصرف مفيد.

وبحسب التحريات فإن الوفاة كانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، مما تسببب في سقوطه بمياه المصرف، ولا توجد شبهة جنائية خلف الحادث، وتم ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية بالمنشاوي.

وتم انتشال الجثة بعدما جرفها التيار على مسافة بعيدة عن موقع الحادث، ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية، تلقت إشارة من المستشفي العام بوصول المذكور جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي على الجثث بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وسقط في مياه المصرف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وتم وضعهما داخل مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة التي أمرت بتسليمه لذويه لدفنه بمقابر أسرته.