انتشال جثة طالب غرق أثناء استحمامه في نهر النيل بأخميم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب في السابعة عشرة من عمره، يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، غرق أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل، جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بتلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل دائرة المركز.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين غرق "كيرلس. ن. ا. ب"، 17 سنة، طالب، ومقيم بذات الناحية، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به، وتم نقله لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال والده "نادي. ا. ب. م"، 42 سنة، عامل، ومقيم بالناحية ذاتها، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل جرفه التيار وتوفي غرقًا، ونفى الشبهة الجنائية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.