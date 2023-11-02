لاستكمالا لأعمال التطوير.. تسليم شارع الاشراف وساحة مسجد السيدة نفيسة لمؤسسة مساجد

شهدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مراسم توقيع محضر تسليم شارع الاشراف و ساحة انتظار مسجد السيدة نفيسة و حديقة قنديل أم هاشم لمؤسسة مساجد للتطوير استكمالا لاعمال التطوير العملاقة التي شهدتها مسارات مزارات آل البيت بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

وأعربت نائب محافظ القاهرة عن سعادتها بالبدء في الخطوات الجادة والفعالة على ارض الواقع لتشغيل المسار بكفاءة عالية من خلال التعاون المشترك مع مؤسسة مساجد للتطوير اعمالا لكافة بنود بروتوكول التعاون المثمر الموقع بين محافظة القاهرة وتمثلها المنطقة الجنوبية و مؤسسة مساجد للتطوير و كذلك ملحقه في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتذليل كافة المعوقات والتحديات لاحياء ورفع كفاءة المسار وتقديم كل اوجه الدعم لابراز أهميته و قيمته التاريخية والاثرية لما له من اثر ايجابى على جذب السياحة الدينية الداخلية والخارجية وتسليط الضوء على تاريخ وعراقة الاماكن التراثية والتاريخية والتي تزخر بها محافظة القاهرة.

تشغيل عدد من الوحدات التجارية و توفير وسائل نقل و عربات الجولف لتقدم خدماتها بكفاءة عالية

وبحثت نائب محافظ القاهرة، مع ممثلي المؤسسة الخطط التشغيلية المستقبلية للمسار والافكار المتعلقة بتطويره وصيانته من خلال تشغيل عدد من الوحدات التجارية و توفير وسائل نقل و عربات الجولف لتقدم خدماتها بكفاءة عالية لمرتادي ومحبي زيارة آل البيت والحفاظ على النتائج المتميزة التي تم التوصل اليها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة نظرا لاهمية الشارع التاريخية والذي يمثل جزءا من مسار أل البيت الذي يربط مساجد عديدة بالقاهرة التاريخية الاسلامية .

الجدير بالذكر أن توقيع المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ و مؤسسة مساجد بروتوكول تعاون مشترك ضمن استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة القاهرة والتعاون المثمر البناء بين اجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لصيانة شارع الاشرف والذي يبلغ طوله ٦٠٠ متر تقريبا بنطاق حي الخليفة وحديقة قنديل ام هاشم بالسيدة زينب والتي تبلغ مساحتها ٤٠٠٠ متر مربع بعد اعمال التطوير ورفع كفاءة مسار مزارات آل البيت والتي تولت اعمال تطويره المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة من خلال التزام مؤسسة مساجد بتنفيذ اعمال الصيانة الدورية والتشغيل من خلال فرق عمله وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة.

الى جانب تسليم ساحة انتظار مسجد السيدة نفيسة وفقا لمحاضر الاجتماعات التي انعقدت بمقر المنطقة الجنوبية الى نطاق سريان البروتوكول الموقع والتأكد من استغلال المؤسسة للساحة في نشاط انتظار السيارات وعدم استخدامها في انشطة اخرى مثمنة الجهود المبذولة من كافة الاطراف المعنية.