خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن خطوات استخراج شهادة ميلاد عبر الإنترنت "أون لاين" دون الحاجة إلى الذهاب للسجل المدني أو مكتب البردي وهو ما أتاحته وزارة الداخلية ضمن خطة الدولة للسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمي.

وترصد بوابة الوفد في سياق التقرير التالي خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر عن طريق الإنترنت

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الآتي:

https://digital.gov.eg/

النقر على خانة خدمات "الأحوال المدنية".

اختيار “شهادة الميلاد”.

انقر على بدء الخدمة.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك قراءة الشروط والأحكام ومن ثم الضغط على موافق.

إدخال البيانات المطلوبة.

كتابة عنوان الاستلام بالتفصيل.

تسديد الرسوم المقررة.

الأوراق الرسمية المطلوبة لعمل شهادة ميلاد كمبيوتر من خلال السجل المدني

بطاقة الرقم القومي كإثبات هوية إلى الموظف المختص.

يمكنك تقديم صورة من شهادة الميلاد مع طلب الحصول على الشهادة.

طلب نموذج 40 الخاص بطلب الحصول على شهادة ميلاد كمبيوتر.

تقديم الطلب مع الأوراق إلى الموظف المختص في مصلحة الأحوال المدنية.

رسوم استخراج شهادة الميلاد الكمبيوتر

يختلف سعر استخراج شهادة ميلاد وفقا للطريقة التي تم بها استخراج على شهادة الميلاد، فقد أتاحت منصة مصر الرقمية إمكانية استخراج شهادة الميلاد أون لاين بسعر 63 جنيها، أما سعر استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني يتبع محل الإقامة المدونة في بطاقة الرقم القومي، يبلغ 50 جنيها بحد أقصى.