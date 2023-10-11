إجراءات طلب "شهادة مطابقة" لتوصيل المرافق للمباني القائمة بسوهاج

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لمناقشة سبل تيسير الإجراءات على المواطنين للحصول على خدمة "شهادة المطابقة" لتوصيل المرافق للمباني القائمة، وكذا الحاصلين على نموذج ١٠ تصالح المؤقت.



حضر الاجتماع اللواء أح فريد حبشي، قائد قطاع التراخيص بالمنطقة الجنوبية العسكرية، والمستشار الحسيني الجندي، المستشار القانوني للمحافظة، والعميد منتصر الفقي، مدير مكتب تراخيص سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية.

وتناول الاجتماع مناقشة المستندات اللازمة للحصول على شهادة المطابقة، ووجه نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الدائم مع مديري مكاتب التراخيص والعمل على تذليل كافة المعوقات، وتيسير الإجراءات على المواطنين.



وأكد نائب المحافظ على مديري المراكز التكنولوجية بضرورة مساعدة المواطنين وتقليل دورة العمل، كما تم الاتفاق علي نموذج موحد لإصدار شهادة الرفع المساحي إحدى مستندات خدمة شهادة المطابقة لنموذج ١٠ مؤقت.