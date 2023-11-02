إحالة أوراق صاحب ورشة خراطة لفضيلة مفتى الجمهورية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بإحالة أوراق صاحب ورشة خراطة لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في اعدامه، لاتهامه بقتل زوجته "العرفي" بعد تعذيبها وإجبارها على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه لجلبهم المخدرات له، وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت أن المجنى عليها ربة منزل، 38 سنة، عثر على جثتها فى منزل بالطابق الأرضى ومقيدة بالحبال وتوجد أثار تعذيب على جسدها وتهشم فى الجمجمة وأثار تعدى جنسى عليها.

تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقى القبض على زوجها ويدعى “س. ل ”، وبتضييق الخناق عليه اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بسبب إدمانه للمخدرات فطلب من زوجته ممارسة الرزيلة مع أصدقاءه مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات، فرفضت فقام بتقييدها بالحبال وتعدى عليها بالضرب المبرح وسمح لمروجى المخدرات ممارسة الرذيلة معها رغما عنها مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات حتى لفظت أنفاسها.