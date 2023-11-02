الجالية المصرية في لندن تشارك بمؤتمر (انقذوا غزة)

شاركت الجالية المصرية في لندن مع نقابات العمال وجمعية التضامن الفلسطينية وبلدية هاروا وبرنت وجمعية اوقفوا الحرب فى مؤتمر تحت عنوان " أنقذوا غزة ".

حضر المؤتمر كلا من چيرمى كوربون رئيس حزب العمال السابق والمعروف بتضامنه مع القضية الفلسطنية والتى كانت سبب اتهامه لمعاداة السامية ،والنائبة باملا فيتز باتريك، والنائبة شابير لاكا وانس التكريتي من جمعية التضامن الفليسطينية وعدد من أعضاء الجالية المصرية بلندن

تناول الاجتماع الحديث عن جرائم الحرب التى ترتكب فى غزة وارتفاع عدد الشهداء والاطفال، والتنديد بما يحدث في غزة ،وتدمير المبانى بشكل عشوائى ،وتواطؤ حكام الدول العظمى مع التركيز على تواطؤ رئيس وزراء بريطانيا، وتبعيته لامريكا متجاهلا جرائم الحرب التى ترتكبها اسرائيل .

جانب من مؤتمر " أنقذوا غزة "

ومن جانبه أكد مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية في لندن خلال كلمته على الفخر بدعوته للحديث فى هذا المؤتمر، معتبرا نفسه كشاهد عيان على جرائم الحرب الاسرائلية منذ ١٩٤٨ حتى الان وقال: لم اتخيل ان جرائم حرب بهذه البشاعة وهذا الصمت الغريب وتإييد المحتل الغاصب ولكن وسط كل هذا هناك بريق من الامل يتمثل فى الرأى العام والتعاطف وتأييد القضية الفلسطينية من المواطنين حول العالم .

وتناول الحديث عن التأييد المصرى للقضية الفلسطينية ، والدور الحيوى لشبابنا المتطوعين على الحدود الفلسطينية والانتظار لعدة أيام ، ينتظرون الاشارة لادخال المساعدات الى قطاع غزة ،وهم يعلمون انهم يعرضون حياتهم للخطر ،وقد يستشهدوا فى سبيل تحقيق هذا الهدف ، واختتم حديثه بالتحية للقيادة السياسية فى مصر، لرفضها تهجير اهل غزة ، مؤكداً على الاستمرار فى مساندة اصحاب الحق مهما كان الثمن

،ولاقت الكلمة ترحيب شديد وهتافات متقطعة اثناء الخطبة ،واختتم الجميع المؤتمر بدعوة الحاضرين بالكتابة الى حكوماتهم والمشاركة فى مظاهرة السبت القادم وجعلها مظاهرة مليونية .



