هاتور أبو دهب منثور .. معلومات عن ثالث الاشهر القبطية

شهرهاتور .. أيام قليلة ونستقبل شهر هاتور، لاسيما في العاشر من نوفمبر الجاري، الذي يعد الشهر الثالث من العام القبطي، الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

التقويم الشمسي

لكن في عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5، لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى، وذلك بأمر من بطليموس الثالث.

شهور السنة القبطية

تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية “توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى".

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن شهر هاتور في سطور:

شهر هاتور هو ثالث شهر في التقويم القبطي

يأتي هاتور في العاشر من نوفمبر كل عام وينتهي 9 ديسمبر

كما أنه يعد ثالث أشهر الفيضان في مصر

وقد سمى المصريون القدماء هذا الشهر بإسم كوكب فينوس

يُرمز لهذا الشهر بإله الجمال لان الزرع يُزين الغيطان والجناين

كما سُمي هذا الشهر نسبة إلى الإله حتحور

كما سُمي نسبة إلى إله الحب و الجمال عند المصريين القدماء

كما أنه مشهور بموز هاتور

كما يتسم هذا الشهر بأنه موسم زراعة القمح

أشهر الامثلة

إن فاتك هاتور استنى لما السنة تدور

هاتور أبو دهب منثور

وقد ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول، هي: فصل الفيضان، وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع، وفصل الحرارة وهو موسم الحصاد.