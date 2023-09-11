أصل العام القبطي الجديد.. يبدأ اليوم

العام القبطي الجديد.. يحتفل الأقباط اليوم الاثنين ببداية العام القبطي الجديد وهو ما يطلق عليه عيد النيروز " عيد الشهداء"، لتخليد ذكرى الذين سقطوا في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس.

أصل التقويم القبطي

ويرجع أصل التقويم القبطي إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي

لكن في عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5، لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى، وذلك بأمر من بطليموس الثالث.

شهور العام القبطي

تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابة، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى".

موسم الفيضان

ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول، هي: فصل الفيضان، وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع، وفصل الحرارة وهو موسم الحصاد.

ولا يزال اعتماد الفلاحين على هذا التقويم قائمًا حتى وقتنا هذا ويستعينون به، وذلك باعتباره الأكثر دقة حتى الآن من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ويُشار إلى أن التقويم المصري من أوائل التقاويم التي عرفتها البشرية

ويبدأ العام القبطي الجديد بشهر توت والذي سمي بذلك نسبة إلى الإله المصرى توت أو تحوت (إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة)، حيث يشتهر بالعديد من الأمثال الشعبية منها: "توت ري لا يفوت"، و"رطب توت".