الظواهر المناخية المرتبطة بشهر بابه.. بدأ اليوم

شهر بابه.. بدأ شهر بابه اليوم الأربعاء والذي يعد ثاني الاشهر القبطية التي عرفها المصريون منذ تاريخ تأسيسها عام 1235 قبل الميلاد عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير،أو أيام النسي.

الظواهر المناخية المرتبطة بشهر بابه

وعندما يبدأ شهر بابه، تبدأ بعض الظواهر المناخية الجوية معه ولاسيما أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة على كافة الأنحاء فغالبًا نرى الاربعة الفصول في اليوم الواحد.

انخفاض درجات الحرارة

ويعد انخفاض درجات الحرارة من أهم السمات التي يتميز بها شهر بابه معلنًا قدوم البرد، وفرص لسقوط الامطار على بعض الانحاء، فضًلا عن بعض الظواهر الجوية المرتبطة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث في العالم.

ويبدأ شهر بابه يوم 11 أكتوبر ويستمر حتى 10 نوفمبر، إذ سًمي من " ذى ثب وت" وهو آلة الزراعة، حيث إن الأرض كانت تغطى بالزرع، فضًلا عن أن يشتهر بعيد الإله آمون في طيبة "الأقصر حاليًا.

أشهر الامثلة

بابه خش واقفل البوابة

إن صح بابه، غلب القوم النهابه

وإن خف بابه، ما يبقاش فيه ولا لباب

شهور السنة القبطية

تسمى شهور السنة القبطية أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى.

وقد ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول منها فصل الفيضان، وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع، وفصل الحرارة والحصاد.