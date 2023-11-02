وكيل الشرقية يهنئ منتخب مصر لكرة السرعة لحصوله على بطولة العالم بتركيا

قدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، التهنئة لمنتخب مصر لكرة السرعة بعد حصوله على بطولة العالم لكرة السرعة التي أقيمت بتركيا بعد تحقيقهم ذهبية منافسات كرة السرعة، بعدد ١٣ ميدالية ذهبية في جميع مسابقات بطولة العالم (٨ كبار – ٥ ناشئين) والمقامة بمدينة أسطنبول خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر ٢٠٢٣.

كما تقدم وكيل الوزارة بخالص التهنئة للاعبي فريق نادي الرواد بالعاشر من رمضان وعددهم ١٠ لاعبين بقوام منتخب مصر لكرة السرعة، كما تقدم بالتهنئة للمدير الفني للمنتخب الكابتن علي جمعة مدرب نادي الرواد لكرة السرعة، والتهنئة موصولة أيضا إلى النائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.