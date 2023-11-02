الأرجنتين تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا بغزة

عبّرت الأرجنتين الأربعاء عن إدانتها للقصف الإسرائيلي الذي استهدف يومي الثلاثاء والأربعاء مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وأوقع في كل مرة عشرات الشهداء المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان إنّ « ما من شيء يبرّر انتهاك القانون الإنساني الدولي وواجب حماية السكّان المدنيّين».

وأضافت أنّها تدين «الهجوم الذي شنّته القوات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة».

وقصفت إسرائيل مخيّم جباليا للاجئين مرتين، الأولى الثلاثاء والثانية الأربعاء، وفي كل مرة خلّف القصف عشرات الشهداء المدنيين وأضرارًا مادية جسيمة.

وفي أميركا اللاتينية، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حين استدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى الدولة العبرية، في خطوات اتّخذتها الدول الثلاث ردّاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وفي بيانها، دعت وزارة الخارجية الأرجنتينية إلى السماح بوصول المساعدات الدولية إلى السكّان الفلسطينيين في قطاع غزة «بدون قيود وبشكل عاجل ».

والأرجنتين هي موطن أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، حيث تضم هذه الجالية أكثر من 250 ألف شخص.

ولليوم الـ27 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

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