أبوبكر الديب: نجاح المقاطعة الشعبية لدعم غزة يمكن استخدامه كسلاح لإنهاء الممارسات الاحتكارية

قال أبوبكر الديب، المفكر الاقتصادي أن نجاح دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لواردات الدول الداعمة لإسرائيل كامربكا وكندا والاتحاد الأوروبي اثبتت فعاليتها بعد ان تكبدت تجارتهم خسائر هائلة دفعتهم لإصدار بيانات للتبرأ من إسرائيل وأفعالها المشينة.

وأكد الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن نجاح المقاطعة في حد ذاته يمكن ان يستخدمه المصريين لإنهاء الممارسات الاحتكارية، موضحًا انه يمكن تطبيق هذا الإجراء مع التجار الجشعيين ومحكتري السلع مما سيعود على المصريين بنتائج إيجابية للغاية.

وطالب المفكر الاقتصادي، وسائل الإعلام والقائمين على صناعة الميديا والسوشيال ميديا في مصر بدعم تلك الأفكار حتى تحقق صداها وتؤتي بثمارها بإيجابية في خفض أسعار السلع بتعريف المواطنين ما هي السلع المحتكرة اكي بتم التركيز على مقاطعتها حتى انخفاض أسعارها