الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أبوبكر الديب: نجاح المقاطعة الشعبية لدعم غزة يمكن استخدامه كسلاح لإنهاء الممارسات الاحتكارية

أبو بكر الديب المفكرالاقتصادي
أبو بكر الديب المفكرالاقتصادي

قال أبوبكر الديب، المفكر الاقتصادي أن نجاح دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لواردات الدول الداعمة لإسرائيل كامربكا وكندا والاتحاد الأوروبي اثبتت فعاليتها بعد ان تكبدت تجارتهم خسائر هائلة دفعتهم لإصدار بيانات للتبرأ من إسرائيل وأفعالها المشينة.

txt

نشرة التوك شو.. دخول مصابي غزة للعلاج بسيناء وكوارث في مستشفيات غزة

txt

أنجلينا جولي عن قصف مخيم جباليا: غزة تتحول لمقبرة جماعية

وأكد الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن نجاح المقاطعة في حد ذاته يمكن ان يستخدمه المصريين لإنهاء الممارسات الاحتكارية، موضحًا انه يمكن تطبيق هذا الإجراء مع التجار الجشعيين ومحكتري السلع مما سيعود على المصريين بنتائج إيجابية للغاية.

  وطالب المفكر الاقتصادي، وسائل الإعلام والقائمين على صناعة الميديا والسوشيال ميديا في مصر بدعم تلك الأفكار حتى تحقق صداها وتؤتي بثمارها بإيجابية في خفض أسعار السلع بتعريف المواطنين ما هي السلع المحتكرة اكي بتم التركيز على مقاطعتها حتى انخفاض أسعارها

 

مواد متعلقة

كوارث في مستشفيات غزة.. عمليات ولادة قيصرية بدون تخدير (فيديو)

نقابة الأطباء تكشف عدد الراغبين في التطوع لعلاج مصابي غزة (فيديو)

الهلال الأحمر المصري: نعمل ليلاً و نهاراً لإيصال المساعدات لأهل غزة (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي يُعاود قصف مُحيط مستشفى القدس في غزة

انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات يضرب غزة وسط قصف إسرائيلي مُتواصل (تفاصيل)

لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تُدين الانتهاكات ضد الأطفال في غزة
الجريدة الورقية