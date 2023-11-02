بدء التشغيل التجريبي لمستشفي نجع حمادي العام الجديدة

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى نجع حمادى العام، من خلال تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى ، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الموقع العام وأعمال الفرش والأثاث وتوريد الأجهزة الطبية بالمستشفي.

حيث أكد الدكتور محمد، أن المستشفي جاهزة لإستقبال المرضي بدءاً من اليوم بالمستشفي والتي تمثل إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمحافظة .

وأضاف بدران ، بأنه تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمبني المستشفى، وربطها بشبكات مياه الشرب و الصرف الصحي، الكهرباء، كما تم التنسيق لتجهيز المستشفي بأحدث الأجهزة الطبية وأعمال الفرش والأثاث لتصبح المستشفى صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية تليق بأبناء مركز نجع حمادي والمراكز المجاورة.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام علي مساحة ٣٨٠٠ م٢ ، بطاقة ١٧٣ سرير ، وتتكون من طابق أرضى و ٦ أدوار مكرر .

حيث يحتوي الدور الأرضي علي (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن) بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى، ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ( ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية) وقسم المناظير، اما الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات.

ويضم الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر .

ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير إقامة تخصصات) و ٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسرة تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( ١١ سرير - سرير عزل)

كما تقدم الدكتور محمد بدران بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات والأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة علي دعمهم المتواصل للمنظومة الصحية وحرصهم علي تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة، و اللواء اشرف غريب الداودي محافظ قنا علي متابعته المستمرة للخدمات الطبية بالمستشفيات ورعايته لأبناء المحافظة.