رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبدالحليم عمر، مستشار وزير المالية.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الإيرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلًا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات.