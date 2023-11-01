عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يُعاود قصف مُحيط مستشفى القدس في غزة إبراهيم عيسى: مأساة غزة تمزق القلب والشعب العربي يغرق في العجز والإحباط رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الشمالية تبيع أسلحة لروسيا مقابل المساعدة في إطلاق قمر صناعي تجسسي

فلاديمير بوتين والزعيم
فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج

 في أعقاب قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سبتمبر 2023، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من مليون قذيفة إلى روسيا.

  وتقول المخابرات الكورية الجنوبية إن هذه القذائف تستخدم في الحرب الروسية الأوكرانية، وأن كوريا الشمالية تتلقى مقابلها مساعدة فنية من روسيا لإطلاق قمر صناعي تجسسي.

  مليون قذيفة إلى روسيا:

 وفقًا للاستخبارات الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من مليون قذيفة إلى روسيا عبر سفن ووسائل نقل أخرى منذ أوائل أغسطس 2023. وتقول الاستخبارات إن هذه القذائف يمكن استخدامها لأكثر من شهر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 وأضافت الاستخبارات أن كوريا الشمالية تدير مصانعها العسكرية بأقصى طاقة لتلبية طلب روسيا على الإمدادات العسكرية، كما أنها تستخدم السكان والمصانع المدنية لصنع صناديق الذخيرة.

txt

سفير روسيا بمصر: نرفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم (فيديو)

 وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم من أن كوريا الشمالية تقدم أسلحة لموسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا.

 بالإضافة إلى تزويد روسيا بالذخيرة، تتلقى كوريا الشمالية أيضًا مساعدة فنية من روسيا لإطلاق قمر صناعي تجسسي. وتقول الاستخبارات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر صناعي قريبًا، وأن دعم روسيا التقني يعني أن هذه المحاولة ستكون أكثر نجاحًا من السابقة.

txt

روسيا: خسائر أوكرانيا في هجومها المضاد تجاوزت 90 ألف جندي بين قتيل وجريح

مواد متعلقة

سفير روسيا بمصر: نرفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم (فيديو)

روسيا: أوكرانيا تحلم بإشعال حرب أخرى في القوقاز وبريدنيستروفيه

روسيا تعلن القضاء على أكثر من 850 جنديًا أوكرانيًا

بوتين: روسيا ترفض مكافحة الإرهاب بمعاقبة مئات الآلاف من الأبرياء
الجريدة الورقية