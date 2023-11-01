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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي وصن داونز.. طرد جونيور ميندييتا بعد عرقلة أكرم توفيق "فيديو"

الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز

منح حكم المباراةالأهلي و صن داونز البطاقة الحمراء إلى الأرجنتيني جونيور ميندييتا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 83 في اللقاء الجارية على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور نصف نهائي الدوري الأفريقي .

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وكان جونيور ميندييتاعركلة أكرم توفيق في الالتحام وبعدها أظهر حكم المباراة البطاقة الحمراء  على اللاعب ، وباقي لاعبي صن داونز بـ10 لاعبين  من الدقيقة 83 حتي نهاية الماتش .

كان النادي الأهلي قد بدأ مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وأكرم توفيق  وعلي معلول، في خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، في خط الهجومي بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام صن داونز كل من مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - أنتوني موديست - محمد هاني - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد - محمد أفشة - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا.

في حراسة المرمى: ويليامس.

في خط الدفاع: مفالا – كويتزي – وبوتويل – وموداو.

في خط الوسط: ميكانا – موديبا – وأليندا.

في خط الهجوم: زواني – سيرينو – ماسيكو.

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