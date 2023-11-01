عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يُعاود قصف مُحيط مستشفى القدس في غزة إبراهيم عيسى: مأساة غزة تمزق القلب والشعب العربي يغرق في العجز والإحباط رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على الشمس في دوري مرتبط السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

 حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الشمس في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

txt

جمهور الأهلي يهتف لـ فلسطين من مباراة صن داونز (فيديو)

 أقيمت المباراة على صالة سبورتنج شهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 79-48.

 قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

 وكان فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 65-41 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

الجريدة الورقية