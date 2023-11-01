ثنائي بيراميدز على رأس قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣ قبل الحفل الذي سيقام خلال الأسابيع المقبلة.

وضمت القائمة ثنائي نادي بيراميدز، مصطفى فتحي الدولي المصري، والمهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي هداف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتألق مصطفى فتحي في محليا وقاريا في الموسم الماضي في صفوف بيراميدز خلال مدة الإعارة قبل انتقاله نهائيا لصفوف النادي بداية الموسم الجاري، كما تألق ماييلي في النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية وتوج هدافا للبطولة قبل انضمامه بداية الموسم الجاري إلى نادي بيراميدز.