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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثنائي بيراميدز على رأس قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا

فيستون ماييلي لاعب
فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣ قبل الحفل الذي سيقام خلال الأسابيع المقبلة.

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الزمالك يفاوض بيراميدز لضم نجمه قبل الأهلي

وضمت القائمة ثنائي نادي بيراميدز، مصطفى فتحي الدولي المصري، والمهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي هداف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتألق مصطفى فتحي في محليا وقاريا في الموسم الماضي في صفوف بيراميدز خلال مدة الإعارة قبل انتقاله نهائيا لصفوف النادي بداية الموسم الجاري، كما تألق ماييلي في النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية وتوج هدافا للبطولة قبل انضمامه بداية الموسم الجاري إلى نادي بيراميدز.

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