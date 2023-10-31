الزمالك يفاوض بيراميدز لضم نجمه قبل الأهلي

دخلت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مفاوضات خلال الفترة الأخيرة مع نظيرتها في بيراميدز، من أجل التعاقد مع نجم الفريق السماوي ليكون أولى صفقات الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك يفاوض بيراميدز لضم جلال:

قالت مصادر من داخل الفارس الأبيض إن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تواصل مع اللاعب أسامة جلال، نجم فريق نادي بيراميدز، والحديث معه حول الانتقال للقلعة البيضاء في الفترة الشتوية المقبلة.

ويوافق اللاعب أسامة جلال على الانتقال لنادي الزمالك بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن اللاعب اشترط المشاركة بصفة أساسية في تشكيل الفريق، والذي يوافق عليه الأبيض.

يتبقى فقط تواصل نادي الزمالك مع مسؤولي بيراميدز لضم اللاعب ومعرفة موقفهم من رحيل لاعبهم، وما هي شروطهم للتفريط في خدمات المدافع.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يمتلك رغبة أيضًا في ضم أسامة جلال، ويريد الاستفادة باللاعب صغير السن، لدعم صفوفهم في الفترة المقبلة.