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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عدم وجود شبة جنائية في واقعة سقوط شاب من أعلى عقار بالهرم

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثمان شاب أسفل عقار بمنطقة الهرم، وقد صرحت النيابة بدفن الجثمان بعد بيان الصفة التشريحية واعداد تقرير بسبب الوفاه.

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مصرع شاب سقط من أعلى عقار في الهرم


وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على اسباب الواقعة وملابساتها، واستدعاء عدد من شهود العيان تمهيدا لسماع أقوالهم.


وأشار التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجثمان الشاب المتوفى، إلى أنه كان يرتدى ملابسه كاملة، ويوجد آثار كسور متعددة بالجسد ونزيف داخلي جراء السقوط من أعلى.


وتبين من التحريات، أن الشاب المتوفى يدعى أحمد.ي." يبلغ من العمر 35 عام، أقدم على التخلص من حياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية ولا وجود لشبهة جنائية في الوفاة.


كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بمصرع شاب سقط من علو، فانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب، أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية بعد طرده من عمله، ولا شبهه جنائية.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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