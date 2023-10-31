مصرع شاب سقط من أعلى عقار في الهرم

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما سقوطه من أعلى عقار في منطقة الهرم بالجيزة.

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وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد سقوط شاب من أعلى عقار بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وأهر الفحص سقوط الشاب أحمد . ي- 35 سنة من أعلى عقار، وأسفر الحادث عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.