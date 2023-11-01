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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل تشيز كيك جوز الهند

تشيز كيك جوز الهند
تشيز كيك جوز الهند

تشيز كيك جوز الهند من أسهل وأبسط وصفات التشيز كيك، إليكِ نكهة وطريقة جديدة لتحضير أكثر الحلويات الغربية طلباً، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير التشيز كيك بطعم جوز الهند المحمص اللذيذ والطيب.

تشيز كيك جوز الهند

مقادير تشيز كيك جوز الهند 

- بسكويت الشاي السادة : 2 باكيت (مطحون)

- كريمة الخفق : 2 ظرف

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب

- القشطة : 170 غم

- سكر : نصف كوب

 

طريقة التحضير

ضعي البسكويت المطحون والزبدة المذابة في وعاء، ثم اخلطي المكونات جيداً.

رصّي خليط البسكويت في قالب متحرك الأطراف وضعيه في الثلاجة.

اخلطي القشطة مع نصف كوب جوز الهند، والسكر، والكريمة، باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات، ثم اسكبي المزيج فوق البسكويت ووزعيه بالتساوي.

في مقلاة على نار خفيفة حمّصي باقي كمية جوز الهند حتى يشقر لونه.

رشّي جوز الهند المحمص وهو ساخن على وجه التشيز كيك ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد، ثم قدميه.

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