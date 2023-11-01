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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري كوكيز اللوز بالليمون لضيافة المناسبات

كوكيز اللوز بالليمون
كوكيز اللوز بالليمون

كوكيز اللوز بالليمون من ألذ وأطيب وصفات الكوكيز المنزلية، لذلك نقدم لكم مكونات الوصفة البسيطة وخطوات إعدادها السهلة والسريعة.

كوكيز اللوز بالليمون

مقادير كوكيز اللوز بالليمون 

دقيق اللوز : 2 كوب

- سكر : نصف كوب

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- البيض : 1 حبة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- قشرة ليمون : ملعقة صغيرة (حامض)

- زيت جوز الهند : 3 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخلطي دقيق اللوز، والسكر، والبيكنج صودا، والملح في وعاء حتى تتداخل المكونات.

اخفقي البيض مع عصير الليمون الحامض، وقشر الليمون الحامض، وزيت جوز الهند، والفانيليا في وعاء آخر، ثم أضيفي المزيج فوق خليط الدقيق وقلبي جيداً حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

اصنعي كرات متساوية الحجم من العجينة وضعيها في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى ينضج الكوكيز، ثم قدميه بارداً.

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