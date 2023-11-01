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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصر تخوض معارك الحروب والسلام من أجل القضية الفلسطينية

طفل يحمل علم مصري
طفل يحمل علم مصري وفلسطيني

 أشاد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بالجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لها دور مهم ومقدر في القضية الفلسطينية وهو دور تاريخي، سواء عبر فترات زمنية مختلفة أو في الأزمة الراهنة.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن أن مصر خاضت عدة حروب من أجل القضية الفلسطينية، كما خاضت معركة السلام في الشرق الأوسط، لذلك فإن الدور المصري حاضر في أوقات الحرب أو السلم.

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 وأشار إلى أن مصر بذلت جهودًا مكثفة منذ بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة لاحتواء الأزمة في فلسطين، موضحًا أن الجهود الحالية التي تقوم بها مصر تعتمد على محاور  عدة منها الدبلوماسي والإنساني والسياسي.

 إنقاذ أكبر عدد من مصابي غزة:

 فيما قال الدكتور شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تسعى لانقاذ أكبر قدر من المصابين بغزة.

 وأضاف أن مصر معهودة بتقديم دور إنساني وتنموي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخاصة فيم بتعلق بالبنية التحتية الطبية، وهذه ليست أول مرة تستقبل مصر مصابين من قطاع غزة في المستشفيات في سيناء.

 وأشار إلى أن ذلك مشهد اعتيادي دائم وليس جديد، موضحًا أنه تم وصول حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بمستشفى العريش العام.

 

 

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