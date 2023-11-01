الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.01%، لتصل عند مستوى 2414.54 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 4.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2546 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

ارتفع مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.59 %، بواقع 55.820 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و579.350 نقطة.

وجرى خلال جلسة فى الأسهم القطرية، اليوم الأربعاء، تداول 171 مليونا و218 ألفا و108 أسهم، بقيمة 433 مليونا و130 ألفا و981.317 ريال، نتيجة تنفيذ 16 ألفا و929 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 564 مليارا و814 مليونا و612 ألفا و091.010 ريال، مقارنة بـ 561 مليارا و641 مليونا و864 ألفا و796.730 ريال، في الجلسة السابقة.

الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنحو124.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10814.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 274 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : سال، وأنابيب، وأنابيب السعودية، ووقت اللياقة، والإنماء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، وبدجت السعودية، وعلم، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.09% و7.14% .

فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : الباحة، وسال، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 164.17 نقطة ليقفل عند مستوى 22185.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

بورصة مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4502.24 نقطة منخفضًا 43.2 نقطة، وبنسبة 0.95 في المئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4545.46 نقطة.

وبلغت قيمة تداول الأسهم فى مسقط نحو 6 ملايين و332 ألفًا و111 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 24.8 في المئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و71 ألفًا و848 ريالًا عُمانيًّا.