بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

شهدت بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر2023، ليغلق مؤشر السوق العام على انخفاض بنحو 7.35 نقاط ليبلغ عند مستوى 6737.56 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر129 مليون سهم عبر 10943 صفقة نقدية بقيمة 2ر37 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 52ر6 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5543 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 5ر56 مليون سهم عبر 3458 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 ملايين دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 55ر12 نقطة ليبلغ مستوى 79ر7375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 4ر73 مليون سهم عبر 7485 صفقة بقيمة 3ر30 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 33ر12 نقطة ليبلغ مستوى 74ر5488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 7ر40 مليون سهم عبر 2665 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 ملايين دينار كويتي.

مؤشرات الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر2023، ليغق مؤشر السوق العام منخفضا بنحو 59.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10654.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 144 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، وسدكو كابتال ريت، وبن داود، ودار الأركان، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأميانتيت، وأسمنت حائل، ووقت اللياقة، والحمادي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.42% و6.67% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، وأديس، وشمس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 421.46 نقطة ليقفل عند مستوى 23837.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.