بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25 سبتمبر2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 21.38 نقطة، ليبلغ عند مستوى 6865.94 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المائة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر237 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 16004 صفقات نقدية، بقيمة 4ر54 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسية 42ر8 نقاط ليبلغ مستوى 88ر5719 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة، من خلال تداول 6ر130 مليون سهم، عبر 6435 صفقة نقدية بقيمة 3ر18 مليون دينار كويتي.

كما زاد مؤشر السوق الأول 68ر26 نقطة ليبلغ مستوى 02ر7491 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة، من خلال تداول 1ر107 ملايين سهم، عبر 9569 صفقة بقيمة 36 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 82ر10 نقاط، ليبلغ مستوى 79ر5717 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة، من خلال تداول 119 مليون سهم، عبر 5611 صفقة نقدية بقيمة 5ر17 مليون دينار كويتي.

7 ملايين سهم حجم الطلبات المستجيبة لعرض شطب العز الدخيلة

أعلنت البورصة المصرية، كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، استجابة للشطب الاختياري لأسهم الشركة.

وقالت البورصة، في بيان، إنه بنهاية فترة تسجيل أوامر البيع والشراء اليوم الإثنين بسوق الصفقات الخاصة، بلغت كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة عدد 6,951,496 سهم.

ويشار إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية، وافقت على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، برأس المال المصدر والمقيد 1.951 مليار جنيه موزعاً على 19.512 مليون سهم منها بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم.

وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس الجاري المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكانت شركة حديد عز، قالت إن شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية -تابعة- استطاعت الحصول على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر؛ بهدف شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التي تسهم في العز الدخيلة، والتي طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موارد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.