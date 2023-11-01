حل أزمة ماسرا معارض تشاد وعودته قريبًا إلي نجامينا

حصل الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الوسيط الذي عينته المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لحل الأزمة التشادية، على "اتفاق من حيث المبدأ"، لعودة المعارض سوسيس ماسرا، المستهدف بتفويض من الاعتقال الدولي، إلى نجامينا، ويعيش في المنفى منذ أكثر من عام.



وأبرمت الحكومة التشادية ممثلة بوزيري المصالحة الوطنية عبد الرحمن كلام الله، وعزيز محمد صالح وزير الاتصال، الاتفاق مع المعارض سوسيس ماسرا رئيس حزب المتحولون، بحضور الرئيس تشيسكيدي في مدينة الاتحاد الإفريقي كينشاسا.

جاء ذلك بحضور وفد وزاري كونغولي كبير برئاسة رئيس الوزراء جان ميشيل ساما لوكوندي.

ويأتي هذا الاتفاق لا يشكك في حقه الدستوري في ممارسة أنشطته بحرية كسياسي، نتمنى للمعارض سوسيس ماسرا، عودة آمنة”.

وفيما يتعلق بمسألة مذكرة الاعتقال الصادرة، “هناك مسألة مذكرة الاعتقال، فالنظام القضائي هو الذي أصدرها.

وأكدو الوساطة ، أننا سوف نضمن أن يستعيد المعارض مسرة إمكاناته الكاملة.

فر نجاح مسرة من البلاد إثر القمع الدموي لمظاهرة 20 أكتوبر 2022 ضد السلطة الانتقالية.

ويعد المعارض مطلوب بتهمة "محاولة تقويض النظام الدستوري والتحريض على الكراهية والانتفاضة التمردية"، وفقاً لمذكرة الاعتقال التي أصدرها النظام القضائي التشادي في مايو الماضي وأرسلت إلى الإنتربول.

وغادر مسرا تشاد سرا بعد حوالي عشرة أيام من القمع الذي خلف ما بين 75 وأكثر من 200 قتيل، بحسب مصادر متباينة.

وكان من المقرر أن يعود زعيم حزب "المتحولون" إلى البلاد في 18 أكتوبر، لكنه أرجأ الرحلة بناء على نصيحة الرئيس تشيسيكيدي.

وكان المجلس العسكري الحاكم قد أمر شركات الطيران بعدم إعادة المنافس الذي وصفه بأنه "أحد أعنف المنافسين".

وقال المعارض، إن اعتبارًا من صباح الغد، من الممكن العودة إلى تشاد بطريقة معينة.

وأضاف سوسيس ماسرا، متجنباً التعليق على شروط عودته والتنازلات المقدمة في هذا الصدد: “أنها مسألة أيام وساعات فقط”.

أرجا زعيم حزب المعارضة التشادي سوكيس ماسرا ، المتحولون عودته من المنفى إلى الشهر المقبل.

وكان من المقرر أن يعود سوكيس ماسرا إلى البلاد في 20 أكتوبر، لكنه يقول إنه يؤجل الآن بناء على نصيحة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

غادر ماسرا من تشاد قبل عام في أعقاب حملة قمع دامية ضد المحتجين المعارضين لتأجيل الانتخابات من قبل المجلس العسكري الحاكم.

وتعهد الشهر الماضي بالعودة إلى بلاده بحلول 20 أكتوبر، في ذكرى الاحتجاجات.

وجه الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، رسال عبر المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا “إيكواس”، نصحه بتأجيل عودته حتى أوائل نوفمبر، ولم يذكر الموعد الذي يعتزم العودة إليه الآن.

أمر المجلس العسكري في تشاد، شركات الطيران بعدم نقل زعيم المعارضة إلى بلاده وتقديم أسماء جميع الركاب المسافرين إلى العاصمة نجامينا.