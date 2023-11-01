تعيين عميد جديد لكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد حسين رفعت السركي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

وتمنى رئيس جامعة القاهرة له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الشكر للدكتور هشام البراملجي، عميد الكلية السابق، لجهوده المميزة خلال الفترة السابقة.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة:

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتور رفعت السركي بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

الدراسة بكلية التخطيط العمراني والإقليمى في العام الجامعي 1979/78، في مبناها القديم بشارع الجلاء بالقاهرة، ثم افتتح مبناها الجديد عام 1991.

وتغير اسم الكلية بقرار جمهوري من معهد التخطيط العمرانى والإقليمى إلى كلية التخطيط العمراني والإقليمى.

وتعد كلية التخطيط العمراني والإقليمى هي الكلية المتكاملة الوحيدة في مصر والشرق الأوسط في جامعة القاهرة بمجال التخطيط العمراني والإقليمى والتي تشمل أربعة أقسام متخصصة في هذا المجال: قسم التنمية الاقليمية، وقسم التخطيط العمرانى، وقسم التصميم العمرانى، وقسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية.