طنطا يضرب بروكسي برباعية في دوري القسم الثاني (فيديو)

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي طنطا الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على حساب فريق بروكسي، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد طنطا، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري القسم الثاني "دوري المحترفين" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

طنطا يضرب بروكسي برباعية

سجل اللاعب نانا أنطوي نجم فريق طنطا 4 أهداف "سوبر هاتريك" والذي جاء في الدقائق 59 والدقيقة 81 والدقيقة 91 والدقيقة 93 من عمر اللقاء الذي شهد 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

بتلك النتيجة يرفع نادي طنطا رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع محققًا الفوز الثاني بعد تعدلين وهزيمتين، على الجانب الأخر توقف رصيد بروكسي عند 8 نقاط في المركز العاشر.