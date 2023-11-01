هشام الدجوى: بقالو التموين يشاركون في مبادرة تخفيض الأسعار

هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، قال إنه لا توجد اى تغييرات سعرية فى حصة نوفمبر التموينية أسعار السلع التموينية، سعر كيلو الأرز 12.6 جنيها وزجاجة الزيت 30 جنيها للكيلو والمكرونة 6.5 جنيها للعبوة زنة 400 جرام هذا بالإضافة الى السلع الحرة التى يتم صرفها ضمن سلع فارق نقاط الخبز مشيرا الى بدء الصرف لاصحاب البطاقات من الساعة 9 صباحا.



وأوضح "الدجوى" فى تصريحات لـ "الوفد" "أن اليوم الأربعاء، هو اليوم الأول لصرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر دون اى مشاكل مشيرا الى مشاركة بقالى التموين فى مبادرة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها رئيس الوزراء، من خلال مجموعة من السلع منها المكرونة حيث يتم طرحها بأسعار مخفضة ضمن سلع نقاط الخبز.

وأشار الى ان كل تاجر يحاول المشاركة فى المبادرة سواء بطرح المجموعات السلعية السبعة المدرجة فى المبادرة أو بعض السلع بهدف تخفيف العبء على المواطنيين أصحاب البطاقات.



وأضاف "الدجوى" إن كل بقال تموين يحاول تلبية احتياجات اهالى المنطقة التابع لها،فالبعض يستهلك كميات كبيرة من زيت الذرة والبعض يحتاج كميات اكبر من زيت عباد الشمس ،مؤكدا أن السلع التموينية الأساسية السكر والارز والزيت متواجدين دون نقص