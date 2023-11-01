كنت بدافع عن نفسي.. المتهمة بشروع قتل زوجها بكفر شكر

قالت ربة منزل تدعى ن. ص 35 سنة، في اعترافاتها أمام جهات التحقيق في القليوبية، والمقيمة بإحدى قرى مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أمام، بأنها متزوجة منذ فترة وبدأت المشاكل بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية وأيضًا مصروف البيت.

"مكنش قصدي قتله وكنت بدافع عن نفسي".. المتهمة بشروع قتل زوجها بكفر شكر

أردفت المتهمة، أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها التي وقعت أول أمس، بسبب مصروف البيت وعدم إنفاقه عليها بحجة ظروف عمله كمنجد، فاحتد الخلاف بينهما، فتعدى عليها بالضرب وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها طعنته بسلاح أبيض "سكين"، مؤكدة أنها لم تقصد قتله، ولكنها كانت تدافع عن نفسها.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مصاب بجرح طعني نافذ في البطن بالسكين ادعاء مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بمنطقة بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

علي الفور؛ انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث كفر شكر، ومعاوني رئيس المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبيين إصابة “ش ا م 42” سنة منجد بجرح طعني نافذ بالبطن خلال مشادة كلامية بينه، وبين زوجته المدعوة "ن ص" 35 سنة بسبب الخلاف على مصروفات المنزل، تطورت مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بطعنه بسلاح أبيض سكين.

تم نقل الزوج لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتم التحفظ عليه وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حبس "ديلر" مخدرات بنها:

كما أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيميائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطًا إجراميًّا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم محمد. ع. أ، 33 سنة، عاطل، وبحوزته كيلو ونصف الكيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة.