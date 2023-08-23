لن تجد فتاة في العقد الثاني من العمر ، سبيلا الا الانتحار بحبة الغلة السامة في قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات مع أسرتها لعدم حصولها على مصروف شخصي،إلي ان لقيت مصرعها متاثرة بمفعول الحبة ، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

بعدم حصولها علي مصروف شخصي ..فتاة تتخلص من حياتها بحبة الغلة بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة بلقاس من المستشفى العام، بوصول إ.أ.ال. وتبلغ من العمر 15 عامًا، مقيمة بقرية بسنديلة دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرتها أقر بتناول المتوفاة حبة الغلة السامة بقصد الانتحار، وذلك بسبب خلافات أسرية لعدم حصولها على مصروف شخصي.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وتقرر تسليمها لذويها لدفنها.

تفاصيل القضية

كما اصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمها في 5 قضايا جنائية ببراءة 6 متهمين عما أسند اليهم من اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي بالقليوبية.

شملت قائمة الاتهامات المسندة للمتهمين وفق أمر إحالتهم الي محكمة الجنايات بأنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار لجواهر مخدرة ، وكشفت أوراق القضية رقم 346 لسنة 2023 جنوب بنها أن المتهم" م.ع" تاجر حاز سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين مما تستخدم في السلاح أنف الذكر ، وتضمنت القضية رقم 3103 لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهمين"ا.ح" صاحب مصنع بلاستيك و"و.م" تاجر خردة حازوا وأحرزوا لجوهري الهيروين والاستروكس المخدرين وسلاح ناري فرد وطلقات ما تستخدم في السلاح.

وشملت القضية الثالثة التي حملت رقم 2727 لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهم "ف.ع" حاز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر وكتر مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص ، وكشفت القضية الرابعة التي حملت رقم 365لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهم "س.ا" أحرز سلاح ناري فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في ذلك السلاح وجوهر الترامادول المخدر ، وكشفت أوراق القضية الخامسه التي حملت رقم 387 لسنة 2023 جنوب بنها أن المتهم "ا.ع" أحرز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر.

بإحالة أوراق القضية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة وفق الاتهامات التي اسندتها النيابة بحق المتهمين والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وبتداولها وبحضور دفاع المتهمين المستشار محمد كمال غيطاس والذي طالب ببراءة المتهمين عما أسند إليهم من اتهامات تأسيسا علي مبررات قانونية فاصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.