تباشر جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع ربة منزل شرعت في التخلص من زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية، حيث قامت بطعنه بسلاح أبيض سكين اثر مشادة بينهما للخلاف على مصروف المنزل، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وألقي القبض على الزوجة المتهمة، وقد تحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

مصروف البيت يدفع ربة منزل للشروع في إنهاء حياة زوجها بكفر شكر

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن بالسكين ادعاء مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بمنطقة بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث كفر شكر، ومعاوني رئيس المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبيين إصابة ش ا م 42 سنة مجند بجرح طعني نافذ بالبطن خلال مشادة كلامية بينه وبين زوجته المدعوة ن ص 35 سنة بسبب الخلاف على مصروفات المنزل، تطورت مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بطعنه بسلاح أبيض سكين.

وتم نقل الزوج لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وضبط السلاح المستخدم بالواقعة وتم التحفظ عليه وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

حبس ديلر مخدرات بنها

كما أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات،وذلك بتهمة الإتجار في المخدرات بمدينة بنهابمحافظة القليوبية، كما امرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيميائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم محمد. ع. أ، 33 سنة، عاطل، وبحوزته كيلو ونصف الكيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة.