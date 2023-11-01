القمص موسى ابراهيم يلقي العظة الروحية بالكنيسة المرقسية في الازبكية

يلقي القمص موسى إبراهيم، كاهن كنيسه الشهيد مارجرجس بسوهاج، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الروحية الجمعة المقبلة، بالكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

تأتي كلمة القمص موسى بعنوان "ملقين كل همكم عليه" ومن المقرر أن يتخلل اللقاء إقامة صلاة عشية وتقديم فقرة ترانيم لكورال الشهيد اسطفانوس ثم صلاة اخيره يعقبه الختام.

مناسبات شهدتها الكنائس خلال الفترة الماضية



احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمحافظات مصر، آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وفي هذه المناسبة اعادت احياء ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



ترجح المراجع السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي، وسخرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي خصصة الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد " فينوس" وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس.