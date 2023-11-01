211 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود الحملات عن تحرير 211 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

العقود صحيحة قانونيًا.. سبب الحكم ببراءة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم



أوضحت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، سبب الحكم الذي أصدرته ببراءة المتهمين فى قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم.

وأصدرت محكمة مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، حكمًا ببراءة 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم، بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم عامين.

سبب الحكم ببرءة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

واتضح لدى المحكمة، صحة العقود والتوكيلات المنسوبة إلى المتهمين بجريمة النصب، ولذلك قضت بقبول الاستئناف على الحكم وبراءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم.

في وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا بإداة المتهمين بعدما قضت بحبسهم عامين، قبل أن يتقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

وأشارت التحقيقات أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين.