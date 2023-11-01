ضبط 2500 كيلو سماد يوريا محمل على سيارة خلال حملات بالشرقية

قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء..

كلَّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

وتنفيذاً للتوجيهات، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة وبمشاركة مفتشي الإدارة من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بكمية من سماد اليوريا المدعم مقدارها (٥٠ ) شيكارة زنة الشيكاره الواحده ٥٠ كيلوجرام، بكمية مقدارها ٢ طن ونصف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة ،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يذكر أن إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة الدكتور ابراهيم سلام مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، شنت حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :

· محضر رقم ٣٦٥٧ لسنه ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد التجار لحيازة وتجميع عدد ٢٠ شيكارة أسمدة خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بغرض الإتجار زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها طن.

محضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد أصحاب محطات الوقود لحيازة وتجميع كمية بنزين ٨٠ مقدارها ١٠٠٠ لتر بهدف الاتجار بها في السوق السوداء.

كما قامت الحملة بتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.

كما قامت إدارة تموين بلبيس بشن بحملة تموينية على الأسواق والأنشطة التجاريه لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضه للبيع وخاصة السلع الغذائية، وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة محمود درويش مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة من تحرير عدد محاضر ضد المخالفين وجاءت علي النحو التالي :

1- تحرير محضر رقم (١٩٦٠٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخبز سياحي بناحية ابو سمران - بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ علي {١٥ طن } دقيق سياحي مجهول المصدر وبدون فواتير والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة بشأنها وجاري العرض عليها.

2- تحرير محضر رقم (١٩٤٧٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب ومسئول طلمبة مواد بتروليه لتموين السيارات بطريق بلبيس- جلفينا لممارسته نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على {٥٠٠} لتر سولار.

3- تحرير محضر رقم (١٩٤٧٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد موزع اسطوانات غاز بناحية المنشية الجديدة بساتين الإسماعيلية لتوزيعها اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص.

4- تحرير محضر رقم (١٩٤٧٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مدير مسئول توزيع أنابيب البوتاجاز بناحية بساتين بركات لعدم إعلانه عن سعر توزيع أنابيب البوتاجاز وعدم إعلانه عن الموزعين المعتمدين للمستودع.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك، التزام التجار بتطبيق مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، والتي تم تطبيقها منذ أمس بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

وكلَّف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع؛ للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15% إلى 25%، يأتي ذلك تطبيقًا لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارًا من أمس بهدف تخفيف العبء على المواطنين، لافتًا إلي أنه طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم تحديد 7 مجموعات سلع أساسية والتي تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، وهي (الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز) وكذلك خفض 15% من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، توجَّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.