ضبط 5 طن كبدة مجمدة غير صالحه للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار

نجحت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين مديرة الطب البيطرى بالبحيرة من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تحت إشراف الدكتور هادى الجندى مدير إدارة المجازر بتوجيه ضربات متلاحقة لضبط المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين وذلك من خلال تنفيذ حمله مكبرة بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط 5200 كجم كبدةمجمده غير صالحة للإستهلاك الآدمي كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر ، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث شهدت عدة حملات .

بمركزى دمنهور و كوم حمادة تم ضبط لحوم مختلفة الأنواع والأحجام غير صالحة للإستهلاك الآدمي و كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و محضرين عرض للبيع لحوم مكشوفه وعرضه للتلوث.

و بحملات مماثلة بمركزى أبو حمص و أبو المطامير تم ضبط مخبز تصرف فى 15شيكارة دقيق بلدى مدعم وتحرير 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و 5محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و7محاضر عدم الإعلان عن مواعيد الأسعار.

وفى مركزى حوش عيسى و الرحمانية ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور. هذا وقد شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.